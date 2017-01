später lesen Top 10 Rheinland Wirtschaftswunder (Wuppertal) Teilen

Das Wirtschaftswunder in Wuppertal bietet Dart-Freunden eine Anlaufstelle in rustikaler Atmosphäre. An den Wänden hängen allerlei Fundstücke wie alte Blechschilder, die Holzvertäfelung schafft Gemütlichkeit. Da im Wirtschaftswunder die unterschiedlichsten Gäste verkehren, werden Darter immer auf neue Mitspieler treffen. Besonderer Höhepunkt sind zudem die zahlreichen Konzerte, so dass Dart-Spieler sich erst ein Match liefern und anschließend den Abend bei guter Live-Musik ausklingen lassen können. Die aktuellen Termine gibt es auf der Internetseite vom Wirtschaftswunder.