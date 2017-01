später lesen Top 10 Rheinland Wisseler See FOTO: Privat FOTO: Privat Teilen

Das am Wisseler See gelegene Naturfreibad ist seit 1998 jedes Jahr mit der blauen Flagge ausgezeichnet worden. Der direkt am See gelegene Sandstrand und die Liegewiese laden zum Spielen und Entspannen ein. Die 60 Meter lange Wasserrutsche bringt bei sommerlichen Temperaturen genau die richtige Abkühlung. Das Naturfreibad verfügt über moderne Umkleidekabinen und Duschen. Besucher können sich aber auch eines der Tretboote mieten und damit den See erkunden.