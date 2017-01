Top 10 Rheinland: Wochenmarkt Geldern

Der Marktplatz liegt in der Stadtmitte am Ende der Einkaufsmeile Issumer Straße, Orientierungspunkt ist die Kirche am Marktplatz. Es locken Stände mit besonderen Spezialitäten der regionalen Anbieter. Erlesene Honigsorten aus der Region und besondere Produkte für die Körperpflege gibt es am Stand mit Imkerei-Erzeugnissen, der häufig vertreten ist. Am gut bestückten Käsestand kommen Käseliebhaber auf ihre Kosten. Die Marktgemeinschaft führt in regelmäßigen Abständen Aktionstage durch, um auf ihre Angebote neugierig zu machen und die Attraktivität des Wochenmarktes zu steigern.

Kein riesiger Markt, aber der größte auf dem Gelderner Stadtgebiet mit einer breit gefächerten Angebotspalette, zum großen Teil aus der Region.