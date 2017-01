später lesen Top 10 Rheinland Wochenmarkt Hückeswagen mit Viehmarkt Teilen

Wenn in Hückeswagen Wochenmarkt ist, schmücken den Straßenzug unterhalb des Schlosses zahlreiche Stände. Hier werden Gewürze, Backwaren, Fisch und vieles andere frische Lebensmittel angeboten. Hückeswagen hat nicht nur den Wochenmarkt, sondern auch den Viehmarkt, der bei den Bürgern und Nachbarn der Schlossstadt sehr beliebt ist. Bestückt wird der Viehmarkt vom Geflügelhof Klaas, der hauptsächlich Gefieder zum Verkauf mitbringt. So können die Besucher ihren Tisch am Wochenende auch mal mit regionalem Fleisch decken.