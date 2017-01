später lesen Top 10 Rheinland Wochenmarkt in Remscheid-Lennep Teilen

Idyllischer kann ein Wochenmarkt kaum gelegen sein. Umgeben von den alten Fachwerkhäusern bieten zahlreiche Händler auf dem Alter Markt in Lennep ihre Waren an. Gemüse und Obst, aber auch zur Stärkung Fischbrötchen können die Besucher kaufen. Idealerweise verknüpft man den Abstecher zum Markt mit einem kleinen Altstadtbummel, da es auch in den umliegenden Geschäften einiges zu entdecken gibt. Außerdem sollte man auf aktuelle Veranstaltungen auf der Altstadtbühne achten. Mit Konzerten wie etwa beim Auftritt der Cappuccinos möchte man den Markt noch attraktiver machen.