später lesen Top 10 Rheinland Wochenmarkt Radevormwald Teilen

Twittern







Den Radevormwalder Wochenmarkt gibt es schon länger, als so mancher Rader denken kann. Vielleicht hat er es auch deshalbes als einziger Wochenmarkt im Bergischen geschafft, an direkt zwei Tagen in der Woche vor Ort zu sein. Schon früh morgens finden sich die ersten Leute auf dem Marktplatz ein und stöbern an den Ständen. Dort wird eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse, Fleisch-, Fisch- und Milchprodukten angeboten. Auch Textilien und Kurz- und Haushaltswaren sind an einigen Ständen zu erwerben.