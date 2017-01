später lesen Top 10 Rheinland Wochenmarkt Rathausplatz Remscheid Teilen

Er ist Remscheids größter Wochenmarkt und punktet nicht nur durch die Auswahl an frischem Obst und Gemüse, sondern auch durch seine Kulisse. Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz ist immer ein Erlebnis. Hunderte Remscheider treffen sich dort samstags, bummeln an den Ständen entlang, feilschen mit den Händlern und genießen allgemein die Atmosphäre des geschäftigen Treibens. Wer in der Tiefgarage unter dem Rathausplatz parkt, kann das vielleicht sogar kostenlos. Einige Händler geben ihren Kunden nach dem Kauf eine Parkmünze als Dankeschön mit. Auf der Internetseite www.remscheider-wochenmarkt.de gibt es einen Standplan und Informationen zu allen Händlern sowie aktuellen Themen.