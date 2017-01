später lesen Top 10 Rheinland Wochenmarkt Wermelskirchen Teilen

Der Wermelskirchener Wochenmarkt lockt am Freitagvormittag viele Bürger in die Stadt. Neben den Einkäufen dient der Besuch auf dem Markt auch gerne mal für einen netten Schwatz mit den Freunden. Beim Wermelskirchener Wochenmarkt handelt es sich um einen "grünen Markt", der besonders ökologische Waren im Programm hat. Die Kunden bekommen Lebensmittel von Ananas oder Artischocken über Butter, Eier, und Käse bis hin zu Zwiebeln. Neben der Grundversorgung in den Bereichen Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren sowie Backwaren zeichnet sich der Markt durch Spezialitäten und Imbissständen aus. Verschiedene Textil- und Haushaltswarenstände runden das Angebot ab.