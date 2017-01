später lesen Top 10 Rheinland Wolfssee in Duisburg Teilen

Duisburg ist eine Stadt mit erstaunlich vielen Seen. Zu den beliebtesten gehört der Wolfssee mit seinem Freibad an der Sechs-Seen-Platte. Umgeben von den anderen Seen, auf denen gesegelt, geangelt, Tretboot und Wasserski gefahren wird, liegt das von Bäumen gesäumte Areal. Dort gibt es Duschen, einen Imbiss, Sportfelder etwa für Beachsoccer und einen Kinderspielplatz.