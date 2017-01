später lesen Top 10 Rheinland Workshop „Kontakt zum inneren Kind" Teilen

Das innere Kind ist einer der inneren Persönlichkeitsanteile, andere sind z.B. der innere Kritiker oder der innere Rebell. Das innere Kind steht für die Gefühlswelt und Erfahrungen während des Heranwachsens. Gerade in Krisensituation wird das innere Kind aktiviert, man handelt und fühlt auf der Basis von Mangelerfahrungen aus der Kindheit. Viele Menschen haben in ihrer Kindheit nicht die Umgebung und Unterstützung vorgefunden, die sie gebraucht hätten. An diesen Umständen lässt sich nichts mehr ändern, allerdings müssen sie auch nicht heute noch unser Leben nachteilig beeinflussen. Mögliche Techniken, um bewusst Kontakt zum inneren Kind aufzunehmen, werden vorgestellt und praktisch erprobt. Selbsterfahrung und Erweiterung von Anschauungen und des Bewusstseins stehen bei diesem Workshop im Vordergrund.