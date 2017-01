später lesen Top 10 Rheinland Woyton am Rathaus Teilen

Die Düsseldorfer Kaffee-Kette ist mit mehreren Filialen vertreten. Wer jedoch ganz nah an der Macht sein will, sollte sich einen Platz in der am Marktplatz sichern. Von dort aus hat man den Eingang zum Rathaus gut im Blick, kann also sehen, wer kommt und wer geht. Vielleicht sieht man, wie der Oberbürgermeister sich bei der Bäckerei einige Meter weiter ein belegtes Brötchen holt. Oder welche Koalitionen sich beim Rauchen vor der Tür bilden. Und vielleicht ergibt sich sogar das Schauspiel eines ranghohen Besuchs. Über die Schwelle des historischen Rathauses sind bereits Sophia Loren, Bundespräsidenten und sogar die englische Königin geschritten.