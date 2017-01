später lesen Top 10 Rheinland Wunderland Kalkar FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Das Wunderland Kalkar ist ein Freizeitpark, der auf dem Gelände eines nie in Betrieb genommenem Kernkraftwerk entstanden ist. An heißen Tagen lohnt sich der Besuch des Kühlturms. Die dicken Wände kühlen das Innere auch an warmen Tagen. Zudem ist im Kühlturm ein Kettenkarussel, das noch mehr Abkühlung verspricht. Dazu gibt es im Park auch eine Wildwasserbahn und eine Strandbar am Rhein.