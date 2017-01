später lesen Top 10 Rheinland Wuppermannpark Leverkusen Teilen

Herrliche alte Baumbestände im Wuppermannpark in Schlebusch verheißen Schatten satt an heißen Tagen: Einladend wirkt gleich die beeindruckende Blutbuche auf der großen Wiese im Areal an der Dhünn. Aber der Park, der früher zur im Schweizer Landhausstil gestalteten Villa Wuppermann - eine Sommerresidenz des Mülheimer Tuchfabrikanten Christoph Andrae, später dann der Industriellenfamilie Wuppermann - gehörte, hat noch andere schöne grüne Schattenspender: Roteichen, Rosskastanien, riesige Platanen, Rotbuchen und die selten gewordenen Ulmen. Und auch der Spielplatz wird von einer Rotbuche beschirmt. Dies alles auf der der Villa gegenüberliegenden Seite des Parks. Aber auch auf der Villa-Seite gibt es Platanen, Eichen und ein hübsches Lindenrondell für schattige Momente.



Adresse und Parken Wuppermannpark, Mülheimer Straße 14 (Villa), 51375 Leverkusen; die Parkplätze an der Villa sind begrenzt. Unweit liegt der Schlebuscher Marktplatz (Martin-Luther-Straße), der ebenfalls Parkraum bietet.