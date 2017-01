Top 10 Rheinland: Xantener Dom

Das Amphitheater im APX, der Rhein, die Seen -Xanten bietet viele Motive, die sich für ein tolles Selfie eignen. Am beliebtesten, das ist nun auch belegt, ist der Dom. Xanten verfügt nämlich wie Sylt über Selfie -Points, die einem zum eines die ideale Stelle zeigen, aber auch elektronisch erfassen, wer wann welchen Punkt nutzt. Und der Selfie-Point auf dem Mart mit dem Dom im Hintergrund ist mit Abstand am beliebtesten

Einfach die Stelle mit dem Selfie Point Logo suchen, schon ist das Motiv gelungen. Wobei in Xanten auch außerdem noch viel Grund hat, die Handykamera heiß laufen zu lassen.