Top 10 Rheinland: Xantener Seen

Zwei Seen bieten in Xanten jede Menge Möglichkeiten für Wassersportler und solche, die es werden wollen. Denn das Freizeitzentrum Xanten (FZX) und private Anbieter ermöglichen auf dem Süd- und dem Nordsee auch Kurse für eine ganze Reihe von Sportarten. Wasserski, Wakeboard, Segeln, Windsurfen, Tauchen, Stand Up Paddeling, Angeln, Kite-Surfen sind im Angebot. Und wer lieber am am Ufer verweilt, der kann Boule, Cross-Boccia oder Adventure-Golf auf naturnah gestalteten Bahnen spielen.