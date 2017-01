später lesen Top 10 Rheinland XMAS KULT PARTY Teilen

Der Club Paas in Bergisch Gladbach hat ein besonderes Weihnachtsgeschenk für seine treuen Gäste. Denn an Heiligabend sind wieder alle Feierlustigen zur großen „XMAS KULT Party“ eingeladen – der Eintritt ist frei! Das urige Gasthaus mitten in der größten Stadt des Bergischen Landes hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Geheimtipp für gelungene Partys entwickelt. Das gilt natürlich auch für Heiligabend, wenn das Programm zuhause zu Ende ist, der Abend aber noch weitergehen soll. Das Publikum ist gemischten Alters, hier ist jeder willkommen. Der Einlass startet um 22 Uhr.