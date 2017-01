Top 10 Rheinland: Yamato – Drummers of Japan

Vom 9. bis 14. Juni kommt das erfolgreichste Ensemble der japanischen Taiko-Szene mit seiner neuen Show Bakuon – Legend of the Heartbeat zum Auftakt einer Gastspielserie an ausgewählten renommierten Häusern erstmals in das Duisburger Stadttheater.

Die Vorstellungen in Duisburg beginnen Dienstag bis Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 16 und 20 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf, auch im Servicebüro des Theater, Neckarstraße 1 ab 34 Euro

Unbestritten stehen Yamato – The Drummers of Japan weltweit an der Spitze der Taiko-Kunst: Seit ihrer Gründung 1993 haben die Meister der japanischen Trommeln in über 50 Ländern mehr als sechs Millionen Zuschauer begeistert. Die Energie und Synchronizität der Choreografien sowie der Witz, der Shows gelten als das Erfolgsrezept des Ensembles.