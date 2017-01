später lesen Top 10 Rheinland Yomaro Teilen

In Deutschland hat es länger gedauert, aber auch hier hat sich der Trend inzwischen durchgesetzt: Wer eine süße Erfrischung will, setzt statt Eis öfter mal auf „Frozen Yogurt“. Die Erfrischung gilt als weniger süß und daher figurfreundlicher (bei Yomaro wird sie aus Joghurt mit 1,5 Prozent Fett gemacht). Und wer schon einmal an einem warmen Tag in der langen Schlange bei Yomaro stand, weiß: Viele mögen den ganz leicht säuerlichen Geschmack, den man durch die Auswahl an Toppings aber schnell wieder richtig süß machen kann. Zur Auswahl stehen unter anderem Schokostreusel, zerkrümelte Kekse, Karamellsauce oder – für die, die auch hier bewusst bleiben wollen: Obst. Gemütlich sitzen kann man in dem Laden nicht, gedacht ist der Yogurt eher zum Mitnehmen und unterwegs löffeln.