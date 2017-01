später lesen Top 10 Rheinland Yomaro Frozen Yogurt Teilen

Das Trend-Eis des Sommers: Frozen Yogurt! Bei Yomaro gibt es über 40 Toppings, frische Fruchtpürees und diverse Saucen. Der Frozen Yogurt wird aus entrahmter Milch und Naturyogurt mit einem Fettgehalt von 1,5 Prozent in der hauseigenen Küche produziert. Ein großes Plus gibt es ebenfalls für Veganer und Leute mit einer Laktoseintoleranz, denn Yomaro bietet als einer der wenigen Frozen Yogurt-Shops seine Produkte auch vegan und laktosefrei an. Die Toppings werden täglich frisch zubereitet und bestehen aus saisonale Früchten, Fruchtpürees, Müslis, Soßen, Schokolade oder sonstige Leckereien.