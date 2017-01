später lesen Top 10 Rheinland Z6 Teilen

Z 6 ist eine Ateliergemeinschaft in Wesel, die sich in den Räumen der Zitadelle befindet. Sie besteht seit 2004, zu den Gründungsmitgliedern gehören Pierre Bailly und Karin Denecke. Zur Zeit gehören Lisa Frenthoff-Köpp, Anne Kunze, Miguel Weidemann, Ralf Neukiether-von Mallotki, Pierre Bailly, Karin Denecke, Beate Florenz-Reul sowie Ron Franke und Anja Weinberg der Ateliergemeinschaft an. Zur Weseler Kulturnacht präsentieren die Künstler meist ihre Werke. Ebenso öffnet Z6 einmal im Jahr, meist im Spätherbst, ihre Ateliers und lädt befreundete Künstler als Untermieter ein. Übrigens: Z6 ist schlichtweg der Code für den Standort, an dem Kunst gemacht wird: An der Zitadelle, Hausnummer 6.