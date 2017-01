Top 10 Rheinland: Zentrales Vorsprechen im RLT

Zumeist im November treffen sich im Rheinische Landestheater Neuss die Abschlussjahrgänge aller deutschsprachigen Schauspielschulen zum "Zentralen Vorsprechen" (in Zusammenarbeit mit der zentrale Künstlervermittlung der Bundesagentur und des Deutschen Bühnenvereins). Die Vorsprechen vor den Theaterchefs (auch aus der Schweiz und Österreich) sind öffentlich.

Was man sonst als Theaterzuschauer in einer abgeschlossenen Produktion sieht, kann man beim Vorsprechen in den Anfängen erleben. Und den Studenten hilft es, wenn sie ihre einstudierten Rollen nicht nur vor einzelnen Theaterleitern sprechen, sondern vor einem richtigen Publikum.