Top 10 Rheinland: Zöppkesmarkt Solingen

Nicht nur wegen seiner Tradition ist der Zöppkesmarkt das Volksfest Nummer Eins in Solingen. Am zweiten September-Wochenende findet das Fest für Solinger Gruppen und Vereine zum 47. Mal statt – es werden rund 30000 Besucher in der Innenstadt erwartet.