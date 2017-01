später lesen Top 10 Rheinland Zonser Heide Teilen

Eine Strecke, die wegen ihrer Länge auch gut für Anfänger geeignet ist, ist die durch die sogenannte Zonser Heide. Wer dort laufen möchte, startet am besten am Parkplatz an der Wilhelm-Busch-Straße im malerischen Zons, ehe es am jüdischen Friedhof vorbei geht. Weiter geht’s geradeaus, rechts am Spielplatz vorbei, Richtung Stürzelberg, vorbei am Sportzentrum und einigen Kleingärten – und dann wieder zurück zum jüdischen Friedhof. Das Besondere ist, das auch hier weite Teile der Strecke im Schatten liegen. Anders als im dichten Wald gibt’s darüber hinaus auch einiges beim Laufen zu entdecken.