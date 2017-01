Top 10 Rheinland: Zoo-Pavillon

Im Zoopavillon, der am Eingang des Zooparks an der Graf-Recke-Strecke seit den 20er Jahren tapfer gegen Verfall und Vergessen kämpft, betreibt Andreas Zeiß seit zehn Jahren ein Café.

Vor allem dank der alten Fotos an den Wänden, die von einer Zeit erzählen, als jene grüne Oase im Herzen von Düsseltal tatsächlich noch ein Tierpark war, spürt man hier an jeder Ecke den Charme des vergangenen Jahrhunderts. Gastronomisch fehlt es hier dennoch an nichts, allerdings kann Zeiß den einst berüchtigten Partykeller aktuell nicht vermieten - bei Regen steht einem dort das Wasser schnell bis zum Hals.

Der Zoo-Pavillon ist eigentlich ideal für eine abgefahrene Party im Café, alles ist vorhanden, bei Bedarf kann der Salon im hinteren Bereich noch dazu gebucht werden. Im Sommer besteht außerdem die Möglichkeit, draußen eine kleine Terrasse aufzubauen.