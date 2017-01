Top 10 Rheinland: Zoo-Spielplätze

Vielfältige Spielmöglichkeiten bieten sich im Krefelder Zoo. Besonders Besitzer von Jahreskarten nutzen das abwechslungsreiche Angebot, das verschiedene Altersgruppen anspricht.

Die Kleinsten freuen sich über Elefanten-Rutsche, Wipp-Tiere und Nest-Schaukel. Richtige Klettermaxe spricht der Geschicklichkeitsparcours an, der auch ältere Kinder herausfordert. An der Arche, einem Holz-Schiff, und den Kletterfelsen haben fast alle Altersgruppen Spaß. Genauso wie am Naturspielplatz hinter dem Vogeltropenhaus, auf dem die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Extra für Rollstuhlfahrer konzipiert ist das Karussell auf dem Weg zum Affentropenhaus. Dort gibt es auch ein Spinnennetz, das zum Klettern einlädt, und Picknick-Möglichkeiten.

Tolles Angebot, das vor allem Jahreskarten-Besitzer gerne nutzen.