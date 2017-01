später lesen Top 10 Rheinland Zoppenbroicher Park FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Üppige Trauerweiden und große Ahornbäume werfen ihre langen Schatten auf die spiegelglatten Teiche, die aus der Niers gespeist werden. Die Wasserteiche im Zoppenbroicher Park wurden in den 70er Jahren angelegt. Über eine kleine Brücke und eine Landzunge sind sie miteinander verbunden. Das Wasser bietet Schwänen und Enten ein Habitat. Auf dem Holzsteg am Ufer wetteifern Modellbauer gerne mit ihren Booten. Direkt am Wasser kann man auf den Stufen sitzen, ein Stückchen weiter im Park, laden Picknicktische zur Rast.