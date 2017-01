später lesen Top 10 Rheinland "Zornige Ameise" Bever FOTO: Hans Dörner FOTO: Hans Dörner Teilen

Twittern







Direkt an der schönen Bevertalsperre in Hückeswagen liegt die „Zornige Ameise“. Hier ist der Ausblick also sowieso schon klasse – noch besser wird’s aber zur kommenden Europameisterschaft.