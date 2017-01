später lesen Top 10 Rheinland Zum Entdecken: Der Ian-Hamilton-Finlay-Park in Grevenbroich Teilen

Direkt am Alten Schloss können sich Interessierte auf die Spuren der Landesgartenschau 1995 begeben. Der Künstler Ian Hamilton Finlay hat in der Anlage, durch die einige befestigte Wege führen, an diversen Stellen Kunstwerke hinterlassen, die als einzigartig gelten und zur Landesgartenschau aufgestellt wurden. Darunter zum Beispiel eine Art Holztunnel oder diverse Skulpturen und Büsten. Sie sind teilweise schwer zugänglich – und eher etwas für Entdecker oder Experten. Aber: Der Park lädt zum Erholen ein. Abgeschnitten von nervigen Straßen können Besucher dort zur Ruhe kommen und die Naturgenießen. Auch Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Die Wege führen bis zur Alten Feuerwache, das gesamte Gelände ist für seinen alten Baumbestand bekannt und wurde in den vergangenen Monaten wieder auf Vordermann gebracht, nachdem der Sturm „Ela“ dort gewütet hatte.