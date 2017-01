Top 10 Rheinland: Zur Krone

Wer das schmucke Gasthaus von 1704 am Uerdinger Rheintor über die kurze Treppe neben dem markanten Dörpel betritt, fühlt sich im Innern einige Jahrzehnte zurückversetzt. Hier bestimmt der unverfälschte Charme der 60er Jahre das Ambiente.

Deutsche und internationale Gerichte serviert Inhaber Ralf Guido Herbst Klaassen auch in dem urgemütlichen, abgetrennten Räumchen und auf der gerade neu eingerichteten Terrasse am Rheindeich. An der Südost-Ecke steht eine schöne Figur des Hl. Nepomuk.

Traditionshaus direkt am Rhein; auch für Radfahrer ein lohnenswertes Ausflugsziel.