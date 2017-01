später lesen Top 10 Rheinland Zur Sonne am Egelsberg Teilen

Es gibt viele schöne Parks in Krefeld, in denen man schön spazieren gehen kann, der Egelsberg aber ist etwas Besonderes: Die offene Heidelandschaft beherbergt eine seltene Flora – und es ist ein ort, an dem man seine Runde gehen und sich beständig die Herbstsonne auf den Kopf scheinen lassen kann.