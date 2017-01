später lesen Top 10 Rheinland Zwei-Seen-Runde FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Dieser Rundwanderweg ist besonders vielseitig: An kleineren Waldstücken entlang führt die Route vorbei an den Gewässern Laarer Bach, Laarer See, Schwalm und Borner See, um letztendlich durch ein uriges Waldgebiet zum Hariksee zu leiten. Die Wanderer treffen am Wegesrand auf Zeugen der Geschichte: die Borner Mühle, die Kirche St. Peter Born und die Mühlrather Mühle. Das Gebiet ist außerdem bekannt für seine große Vielfalt an Vogelarten.

Der Wanderweg gehört zu den Premium-Wanderwegen des Naturparks Schwalm-Nette. Er ist ausgeschildert.