Duisburg: Tote Duisburgerin: Beide Kinder tatverdächtig

Nach dem Fund einer toten 63-Jährigen in einem ausgebrannten Haus in Duisburg hat die Polizei neben dem tatverdächtigen Sohn auch die 38 Jahre alte Tochter des Opfers festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Geschwistern vor, ihre Mutter gemeinsam umgebracht und das Haus in Brand gesteckt zu haben.