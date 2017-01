später lesen Düsseldorf/Münster Unwetter verursachen 2016 150 Millionen Euro Schaden Teilen

Hagel, Starkregen oder Sturm haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen Schäden im dreistelligen Millionenbereich verursacht. Allein die Provinzial Versicherungen für Westfalen und das Rheinland berichteten von rund 88.000 versicherten Schadensfällen an Häusern und Autos in Höhe von 149 Millionen Euro. Die meisten Beschädigungen entstanden durch die Unwetterserie im Mai und Juni mit den Tiefs "Elvira", "Friederike" und "Lea". Unwetter gab es in den vergangenen Jahren vor allem im Sommer, berichtete die Westfälische Provinzial.