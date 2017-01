später lesen Kleve Vater rettet 23-Jährige vor Angreifer in Kleve Teilen

Eine 23-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag auf dem Heimweg von einer Disco in Kleve von einem offenbar betrunkenen Mann (23) aus Syrien verfolgt und überwältigt worden. Die Frau hatte kurz zuvor noch ihren Vater per Telefon alarmieren können, weil sie sich verfolgt gefühlt hatte. Dieser fuhr ihr deshalb entgegen und konnte sie wohl im letzten Moment vor einer Vergewaltigung bewahren.