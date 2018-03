später lesen Essen Vergewaltigungen: Zahl der Opfer womöglich höher 2018-03-16T18:38+0100 2018-03-17T09:49+0100

Im Fall der Mitte Februar bekannt gewordenen Vergewaltigungen mehrerer Schülerinnen in Essen und Gelsenkirchen haben sich weitere Geschädigte gemeldet. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Essen gestern mit. Weitere Angaben machte die Behörde nicht. Nach früheren Angaben der Polizei waren die Ermittler davon ausgegangen, dass mindestens sechs Mädchen Opfer geworden waren. Drei 16-Jährige hatten sich bereits gemeldet. Ermittelt wird gegen fünf junge Männer aus Gelsenkirchen im Alter von 16 bis 23 Jahren, alle deutscher Nationalität. Vier von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen in wechselnder Tatbeteiligung für die Sexualstraftaten verantwortlich sein.