Medebach Verhungertes Kleinkind: Bewährungsstrafe für Betreuerin

"Hätten Sie die Kinder angeschaut, wäre der Tod nicht eingetreten." So hatte es Amtsrichter Ralf Fischer der Mitarbeiterin des Jugendamtes im Sauerland im Laufe des Prozesses klargemacht. Jetzt bekam die 29-Jährige eine Bewährungsstrafe für die Mitschuld am Tod des kleinen Anakin und am Hungerleiden seiner noch kleineren Schwester. Sie war in letzter Minute von Ärzten gerettet worden. Die Betreuerin des Jugendamtes nahm das Urteil von sechs Monaten auf Bewährung bewegungslos hin. Damals, als sie vom Tod Anakins gehört hatte, habe sie einen Schock erlitten, hatte sie vor Gericht erzählt. Sie hatte die Familie des Kleinen zu betreuen und auf das Wohl der Kinder zu achten. Dazu hatte schon das Jugendamt am früheren Wohnort der Familie im sächsischen Vogtland den Kollegen am neuen Wohnort eindringlich geraten.