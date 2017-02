später lesen Düsseldorf Videokameras sollen Häftlinge vor Suizid schützen Teilen

19 Häftlinge haben sich 2017 in NRW-Gefängnissen das Leben genommen - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (9). Das ist der traurige Befund des "Berichts über besondere Vorkommnisse im Strafvollzug 2016", den NRW-Justizminister Thomas Kutschaty heute dem Rechtsausschuss des Landtages vorlegt. Eine neue rechtliche Grundlage erlaube nun die Videoüberwachung von Suizidgefährdeten. "Der Einsatz solcher Kameras steht unmittelbar bevor. Wir hoffen, dass die Zahlen dann zurückgehen." In Baden-Württemberg gebe es neuerdings für Haftanstalten einen Beauftragten für Suizid-Prophylaxe. "Das sollte NRW sich mal anschauen", so der Justiz-Experte der CDU, Jens Kamieth.