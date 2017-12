später lesen Köln/Bonn/Dortmund Viele Weihnachtsmärkte in NRW bis Januar geöffnet 2017-12-26T18:46+0100 2017-12-27T10:44+0100

Die Festtage sind zwar vorbei, doch in vielen Städten Nordrhein-Westfalens gehen die Weihnachtsmärkte weiter - sogar bis ins neue Jahr hinein. In Dortmund hat der mittelalterliche Lichter-Weihnachtsmarkt bis zum 1. Januar geöffnet. Die Eislaufbahn und Buden am Kölner Heumarkt stehen bis zum 7. Januar. Der Weihnachtsmarkt firmiert nach Angaben einer Sprecherin der Tourismusgesellschaft dann einfach unter dem Namen "Wintermarkt".