Düsseldorf Wagenbauer Tilly bekommt Hunderte Hass-Mails

Wagenbauer Jacques Tilly hat für seine provokanten Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug Hunderte Hass-Mails erhalten. "Das war dieses Jahr viel härter als sonst. Dass wir vergast werden sollen, das gab es bisher noch nicht", sagt er. Tilly hatte unter anderem dargestellt, wie US-Präsident Donald Trump versucht, die amerikanische Freiheitsstatue zu vergewaltigen - und anschließend von ihr geköpft wird. Konsequenzen möchte der Wagenbauer aus den E-Mails nicht ziehen, auch über Anzeigen denke er nicht nach. Er habe auch keine Angst vor gewalttätigen Reaktionen. Mit der Prinzengarde Balu-Weiss habe er eigentlich im Herbst die Steuben-Parade in New York besuchen wollen. Allerdings, so sagte er der "Bild"-Zeitung, bezweifelt er, ob er nun überhaupt ein Visum für die USA bekomme. Insgesamt hatte Tilly in diesem Jahr zwölf politische Wagen in den Düsseldorfer Rosenmontagszug geschickt.