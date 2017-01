Wahlkampf: NRW-SPD will Zahl der Bezirkspolizisten verdoppeln

Die NRW-SPD will im Falle eines Wahlsieges bei der kommenden Landtagswahl die Zahl der Bezirkspolizisten auf 3400 verdoppeln. Damit solle die Sicherheit der Bürger gestärkt werden.

Die SPD hat am Dienstag ihren Entwurf des Wahlkampfprogramms vorgestellt. Dieser beinhaltet unter anderem eine personelle Stärkung der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt sollen jährlich mindestens 2000 Polizeianwärter in NRW neu eingestellt werden und die Gesamtstärke von 39.000 auf 41.000 Beamte angehoben werden. Das betrifft auch die Zahl an Bezirkspolizisten, die auf 3400 verdoppelt werden soll. Das Sicherheitsgefühl der Bürger solle mit diesem Schritt gestärkt werden, heißt es.

(maxk/lnw)