Essen: Weihnachten bleibt es grün - auch im Bergland

Nix Flöckchen und kein Weißröckchen: Weihnachten in Nordrhein-Westfalen bleibt grün, auch im Bergland. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Heiligabend 7 bis zehn Grad etwa im Sauerland. Im Flachland sollen es sogar elf Grad werden. "Am Rhein wird auch mal die zwölf angekratzt", sagte Meteorologin Yvonne Tuchmeister gestern. "Mit Schnee ist nicht zu rechnen." Insgesamt wird es trüb mit leichtem Regen. Auch am Montag und Dienstag bleibt es mild bei bis zu zehn Grad.

Am Montag könnte es windiger werden und weniger regnen, am Dienstag zieht dann wieder Regen auf. Ungewöhnlich hoch sind die erwarteten Temperaturen an Heiligabend aber nicht: Erst vor zwei Jahren fiel der 24. Dezember in NRW mit beispielsweise 14,9 Grad in Werl noch deutlich wärmer aus. Die höchste je an diesem Tag gemessene Temperatur in NRW waren 16,9 Grad 1977 in Bonn.

