Düsseldorf: Weihnachtsgottesdienste ohne starken Polizeischutz

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Bistümer und Kirchen in Nordrhein-Westfalen für die Weihnachtsgottesdienste derzeit keine schärferen Sicherheitsmaßnahmen geplant. "Wir sind wachsam, aber unaufgeregt", sagt etwa der Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Seit dem Sommer stehe die Landeskirche mit Sitz in Düsseldorf mit der Polizei in Kontakt. "Es ist eine abstrakte, hohe Gefährdungslage, und man muss darauf vorbereitet sein, dass etwas passieren könnte", sagt der Sprecher. Darum gebe es Überlegungen zum Schutz der Kirchenbesucher. Welche, wollte er nicht sagen. Doch für die Menschen solle sich sichtbar nichts ändern. So seien etwa keine Taschenkontrollen geplant.

Das Bistum Essen sieht nach Angaben eines Sprechers keine Notwendigkeit, für die Weihnachtsgottesdienste etwas zu ändern. "Wir vertrauen auf die Polizei", sagt er. Am Dom in der Innenstadt sei für Anliegen der Besucher ein Präsensdienst eingerichtet. Einlasskontrollen soll es im Ruhrbistum nicht geben. "Die Kirchen sind Orte, die den Menschen Sicherheit und Halt vermitteln sollen", sagt der Sprecher.

Im Aachener Dom werden bereits seit dem Terroranschlag auf eine französische Kirche im Juli Rucksäcke kontrolliert, sagt der Sprecher des Domkapitels. Während der Öffnungszeit der Kathedrale stünden zwei Aufsichten bereit. Zu den Weihnachtsgottesdiensten würden zusätzliche ehrenamtliche Ordnungskräfte eingesetzt. Im November hätten die Aufsicht führenden Domschweizer von der Polizei eine besondere Schulung im Umgang mit kritischen Situationen erhalten. Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, rechnet nicht mit starkem Polizeischutz für Weihnachtsgottesdienste. "Ich glaube auch, dass man in Deutschland so viele Menschenansammlungen hat, dass es gar nicht möglich wäre, auf diesem Wege Sicherheit zu erzeugen", sagt er.

In Köln allerdings hat die Polizei angekündigt, den Dom an Weihnachten zusätzlich schützen zu wollen.

(emy)