Serie Erziehungstipps Von Martin Rütter: Wenn der Hund an der Leine zieht

In unserer fünfteiligen Serie beantwortet der populäre Tiertrainer Leserfragen zur Hundehaltung.

Düsseldorf (RP) Vor einigen Wochen hatten wir Leser gebeten, uns ihre Probleme mit ihrem Hund zu schildern. Fünf Anfragen haben wir an Hundetrainer Martin Rütter weitergeleitet. Seine Antworten zeigen wir in einer fünfteiligen Serie. Die Frage Mein Name ist Aylin Meyer, und ich besitze einen zweijährigen Magyar-Vizsla-Rüden namens Milo. Er ist der beste Hund der Welt, freut sich über jeden, und wir lieben ihn sehr. Seine Leinenführigkeit ist allerdings eine Katastrophe, er zieht wie ein Ochse und hat mich sogar von den Füßen geholt. Das ist sehr gefährlich, da ich schwanger bin. Sobald jemand anderes dabei ist, ich mich unterhalte oder ein anderer Hund mitgeht, ist es mit Milos' Gehorsam vorbei. Er merkt, dass ich abgelenkt bin. Wie kann ich ihm beibringen, auch bei Ablenkung ohne Ziehen an der Leine neben mir zu laufen? Und werde ich das vor Mai 2017 (da wird unser Baby geboren) schaffen können? Martin Rütter Gerade, wenn bei Ihnen Nachwuchs ansteht, ist es umso wichtiger, dass Sie Milo sicher an der Leine führen können. Daher ist es gut, dass Sie ein Training bezüglich der Leinenführigkeit begonnen haben. In kleinen Schritten muss Milo lernen, entspannt an lockerer Leine zu laufen. Klappt dies, können Sie langsam Ablenkungen etwa in Form von anderen Hunden mit einbauen, erst auf Distanz, dann immer näher. Anfangs bleibt der andere Hund ruhig stehen, später darf er sich auch bewegen.

Leider benötigt ein solches Training Zeit, und hier liegt bei Ihnen momentan das größte Problem. Wenn im Mai Ihr Kind auf die Welt kommt, haben Sie vielleicht noch zwei oder drei Monate, in denen Sie entspannt mit Milo trainieren können. Daher empfehle ich in Ihrem Fall, ein Training mit einem speziellen Führgeschirr aufzubauen.

Mit diesem Geschirr führen und lenken Sie Ihren Hund über den Brustriemen und halten ihn so gewaltfrei vom Ziehen an der Leine ab. Das Geschirr besitzt einen Ring an der Brust sowie einen Ring auf dem Rückenteil. Der Hund wird dabei mit Hilfe einer Doppel-Führleine mit zwei Karabinerhaken geführt. Läuft Ihr Hund entspannt neben Ihnen, wird er hauptsächlich über das am Rückenteil befestigte Ende der Leine geführt. Zieht Ihr Hund nach vorne, führen Sie ihn über das am Brustriemen befestigte Ende der Leine und halten ihn damit sanft vom Ziehen ab. Parallel dazu können Sie Ihr Leinenführtraining weiter festigen, so dass Sie nach einiger Zeit Milo auch ohne das Ausbildungsgeschirr führen können.

Quelle: RP