Serie Erziehungstipps Von Martin Rütter (5): Wenn der Hund Angst vor Kindern hat

Düsseldorf (RP) Wir hatten Leser gebeten, uns Probleme mit ihrem Hund zu schildern. Fünf Anfragen beantwortete Hundetrainer Martin Rütter. Die Serie dazu endet heute.

Die Frage Mein Name ist Gabi Weißenborn und ich habe fünf Chihuahuas, alle aus Tierheimen. Mit einem gibt es Probleme: Rübe, ein vier Jahre alter Rüde, ist als sehr junger Hund ausgesetzt worden und mit Beckenbruch ins Tierheim gekommen. Von dort habe ich ihn 2013 adoptiert. Er war extrem ängstlich. Das ist besser geworden, aber noch immer hat er Angst vor Kindern. Wenn meine Enkelkinder hier sind, bellt er manchmal stundenlang. Haben Sie eine Idee, was ich tun könnte, damit er seine Angst verliert?

Martin Rütter Angsttherapie dauert in der Regel immer sehr lange, nehmen Sie sich daher mindestens sechs Monate Zeit für das Training mit Rübe. Er muss in kleinen Schritten zunächst an die Anwesenheit, später auch an den direkten Kontakt mit Kindern gewöhnt werden.

Bauen Sie dazu ein Alternativverhalten auf, welches Rübe begeistert. Das kann ein Apportierspiel oder Futtersuche sein. Dabei sind noch keine Kinder anwesend. Erst, wenn Rübe begeistert auf das Spiel mit Ihnen eingeht, dürfen Sie Kinder mit dazu holen. Diese befinden sich dabei zunächst noch weit entfernt von Rübe. Sie müssen die Distanz beim Training so wählen, dass Rübe die Kinder bemerkt, aber noch nicht verunsichert ist. Er muss sich auf Sie und das Training einlassen können. Schritt für Schritt verringern Sie nun die Distanz zwischen den Kindern und Rübe. Dazu können Sie auch Futterstücke oder den Apportiergegenstand immer näher an die Kinder heranwerfen. So kann Rübe selbst entscheiden, näher an die Kinder heranzugehen. Anfangs sollten sie dabei ruhig sein, sich also nicht bewegen oder laut sprechen.

Macht Rübe auch direkt neben den Kindern beim Spiel mit Ihnen mit, vergrößern Sie den Abstand wieder und lassen Sie die Kinder zunächst langsam, später auch immer schneller herumlaufen. Wenn Rübe sich nun an die Bewegungen der Kinder gewöhnt hat, können Sie sie direkt in das Spiel mit einbeziehen. Legen Sie das Futter in die Hand eines Kindes, so dass sich Rübe aktiv mit ihm auseinandersetzen muss, um an das Futter zu gelangen.

Wichtig ist, dass Rübe in dieser Zeit nicht überfordert wird, also keinen Kontakt mit Kindern hat, den er noch nicht ertragen kann.

