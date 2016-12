später lesen Düsseldorf Werden beschlagnahmte Korane in Wüste begraben? Teilen

Die bei einer bundesweiten Razzia bei der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" vor allem in NRW beschlagnahmten Korane sollen möglicherweise in der Wüste begraben werden. Das meldet der Westdeutsche Rundfunk. Mitglieder der verbotenen Vereinigung hatten in Fußgängerzonen etlicher NRW-Städte bei einer "Lies!" titulierten Aktion Koran-Übersetzungen verteilt. Bei einer Razzia in Pulheim wurden schließlich 22.000 dieser Fassungen beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um stark salafistisch geprägte Auslegungen, die für einen weiteren Gebrauch nicht geeignet sind.