Ein Gerät zur Aufzeichnung des Wetters hat sich am Mittwoch in einer Oberleitung auf einer Bahnstrecke im Münsterland verfangen. Nach dem Aufstieg mit einem Wetterballon war das Gerät wieder zu boden getrudelt. Dabei passierte der Unfall.

Der Deutsche Wetterdienst in Essen lässt zweimal pro Tag einen Ballon aufsteigen. Er trage ein Gerät zur Bestimmung von wichtigen Daten wie Temperatur, Luftdruck und Feuchte in die Höhe, erläuterte Wetterdienst-Techniker Jürgen Michalsky. Der Ballon steigt bis zu 36 Kilometer hoch und hat 160 Kilometer Reichweite. Nach etwa zwei Stunden zerplatzt der Ballon und ein Gespann mit kleiner Radiosonde trudelt zu Boden. Diesmal verfing sich das Gerät allerdings in einer Oberleitung der Bahn.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, es sei ein kurioses Ereignis, dessen Auswirkungen zum Glück gering blieben. Nach einer halben Stunde sei der Schaden behoben, das gesperrte Gleis zwischen Senden und Nottuln wieder frei gegeben worden. Die "Westfälischen Nachrichten" hatten zuvor über den Vorfall mit dem Wetteraufzeichner berichtet. "Theoretisch kann der überall landen, in 30 Berufsjahren habe ich aber nicht von gefährlichen Landungen gehört", sagte Michalsky.

