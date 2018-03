später lesen Goch Zwei Brüder nach Verpuffung in Lebensgefahr 2018-03-23T18:57+0100 2018-03-24T08:50+0100

In der Nacht zu Freitag ist es in einer Garage in der Gocher Innenstadt zu einer heftigen Explosion gekommen. Zwei junge Männer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Brüder von 27 und 34 Jahren. Sie nutzten die Garage hinter einem Mehrfamilienhaus der Frauenstraße offenbar regelmäßig für Arbeiten an Motorrollern. Zweimal soll es gegen 2.45 Uhr laut geknallt haben. Aus bislang unbekannten Gründen war es zu einer Verpuffung und Explosion und im weiteren Verlauf zu einem Brand in der verschlossenen Garage gekommen.