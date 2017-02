später lesen Dortmund Zwei Polizisten in Zivil in Dortmund attackiert Teilen

Twittern





2017-02-13T19:51+0100 2017-02-14T08:14+0100

Zwei Zivilbeamte sind am Samstag von drei jungen Männern in Dortmund verprügelt worden. Die beiden 27- und 28-Jährigen waren am frühen Abend in der Dortmunder Nordstadt auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihnen ein Auto den Weg versperrte. Einer der Beamten sei ausgestiegen und habe den anderen Fahrer gebeten, ein bis zwei Meter vorzufahren, so die Polizei Dortmund. Daraufhin habe der 19-jährige Fahrer ihn "aufs Unflätigste" beschimpft, sei dabei "äußerst respektlos und aggressiv" gewesen.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP. zum Autorenprofil schließen