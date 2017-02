Unterfranken Polizei findet zwei Leichen in Haus in Bayern

Polizisten haben zwei Leichen in einem Haus in Unterfranken gefunden. Die Polizei war am Dienstagabend zu dem Anwesen in Iphofen gerufen worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Würzburg am Mittwoch mitteilte. mehr