Berlin: 15-Jähriger gesteht Tötung von 14-Jähriger

Ein 15 Jahre alter Schüler hat gestanden, eine 14-Jährige in Berlin getötet zu haben. Das teilte die Polizei gestern Abend mit. Er ist deutscher Staatsangehöriger. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben in seiner Wohnung festgenommen und von der Mordkommission vernommen worden. Die 14-Jährige war am Mittwochabend mit schweren Verletzungen von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen gefunden worden.